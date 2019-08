Ernesto Tenembaum, picante con Alfredo Casero: "No entiendo su rol; es la apología de la incoherencia"

La victoria de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner por 15 puntos sobre el binomio Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto en las PASO impactó fuerte en el ánimo de Alfredo Casero. El artista afín a Juntos por el Cambio expresó sin vueltas sus penas a horas del domingo: "Lo que pasó es un desastre, esto terminará siendo un chavismo. (…) Vamos a ir a un default, con un tipo que dice que no vamos a pagar, vamos a tener quilombo y va a subir muchísimo el riesgo país", explicó.

Con un toque de humor, Casero se sinceró: "Me duele el cul... por esto: haber luchado por lo que me parecía. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo. Es increíble que gane la injusticia, pero este país es así". En otra de sus catarsis por redes sociales, el cómico agregó: “Dan todo por terminado, pero acá igualmente hay que ganar una elección. (…) Que el Presidente maneje las cosas coherentemente hasta el final”.

"Alfredo es como si estuviera transformado en un personaje de Casero. Como esos personajes medio graciosos e incoherentes de Cha cha cha, y medio trágicos en realidad". G-plus

Esas picantes declaraciones fueron foco del análisis de Ernesto Tenembaum desde su programa ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?, en Radio con Vos “Alfredo es como si estuviera transformado en un personaje de Casero. Como esos personajes medio graciosos e incoherentes de Cha cha cha, y medio trágicos en realidad. Él está imbuido de esa personalidad, porque no es que está defendiendo una idea, sino que mira a cámara, mira fuera de cámara, se acaricia la barbilla como si estuviera pensando una gran idea. En el medio, lo que dice es inentendible, o una pavada, y vuelve a pensar. Parece que es un líder que está hablando desde la clandestinidad para sus seguidores, y manda un mensaje por WhatsApp para que lo sigan y piensen como él”.

“Me impresiona la transformación de un tipo en los personajes que hacía. Es un personaje raro de Peter Capusotto y sus videos, o Cha cha cha, la apología de la incoherencia. No entiendo su rol, qué cree él de sí mismo, no entiendo nada”, concluyó Ernesto Tenembaum sobre Alfredo Casero.