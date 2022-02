Ernestina Pais habló en MasterChef sobre su romance vintage con Joaquín Levinton: “La pasamos genial pero ahora nos damos asco”

En el Día de los enamorados, Ernestina País recordó en MasterChef Celebrity 3 su romance vintage con Joaquín Levinton, e incluso se animó a especular por qué esa relación no prosperó en el tiempo.

Consultada por Santiago del Moro sobre las repercusiones que tuvo la revelación de la periodista sobre este vínculo, ella confirmó que “la posta es que somos amigos hace más de 25 años y en algún momento, uno está aburrido mirando una película y las cosas pasan”.

“Es una manera de conocerse más”, reconoció Levinton desde su estación de trabajo. “Hace muchos años, pero muchos años de verdad, la pasamos genial porque somos amigos, pero ahora cero. Ahora nos damos asco”, agregó la periodista.

LA VERSIÓN DE JOAQUÍN LEVINTON SOBRE SU ROMANCE CON ERNESTINA PAÍS

Del Moro no se quedó con el testimonio de Pais, por lo que se acercó a Levinton, que se extrañó de que su amiga dijera que “se dan asco”. “Bueno, no me imaginé que fuera tan así”, se lamentó, aunque luego reconoció que algo de eso hay.

“Bueno, puede ser. Pasaron 30 años. Imaginate”, agregó Joaquín, que en un corte de edición calificó a la relación como un “touch and go”. Sin embargo, el cantante de Turf se deshizo en halagos para con Paula Paretto.

“Me aferraría a La peque siempre, en cualquier situación. Me transmite seguridad, admiración, honestidad, humildad, todas las virtudes del ser humano”, concluyó Joaquín Levinton.