Érica Rivas habló sin filtros de su escandalosa salida de Casados con Hijos: "Me echaron porque soy un grano en el culo"

Érica Rivas habló sin filtros y con contundencia de su polémica desvinculación de la obra Casados con Hijos, la cual finalmente no llegó a estrenarse, pero contaba con Guillermo Francella, Flor Peña, Luisana y Darío Lopilato.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción, en nota con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra de Filo News.

Y agregó, sin rodeos: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo".

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", sentenció Érica Rivas.

FUERTE FRASE DE FLOR PEÑA SOBRE LA POLÉMICA SALIDA DE ÉRICA RIVAS DE CASADOS CON HIJOS

En octubre de 2021, Flor Peña hizo referencia a la salida de Érica Rivas de la obra teatral de Casados con Hijos y fue contundente.

En diálogo con Intrusos, la actriz le contestó a su colega después de que dijera que ni ella ni Luisana Lopilato fueron sororas con ella ante su reclamo a la producción.

“Ella dijo una frase que a nosotros no nos gustó, dijo que ustedes, las compañeras de Casados con Hijos, estuvieron del lado del opresor y a nosotros nos pareció mucho”, le dijo Rodrigo Lussich a Peña.

Molesta, Flor contestó: "Yo no estoy del lado del opresor, ¿qué opresor? Si nadie sabe lo que pasó y nosotros no vamos a contar, yo no voy a contar nunca lo que pasó, y tampoco lo van a contar ni Guillermo ni Gustavo".