Érica Rivas explicó con humor por qué todavía no vio a su ex, Rodrigo de la Serna, en La casa de papel: "Ya lo veo todas las veces como papá"

Súper entusiasmada por el estreno de El Prófugo, la protagonista, Érica Rivas, recordó cuando actuó en dos películas con su hija, Miranda, la nena que tiene con su expareja, Rodrigo de la Serna. Y se refirió con humor a por qué aún no vio a su ex en La casa de papel.

"La Casa de Papel no la vi todavía pero sí, sigo su carrera, más que nada lo sigo como papá, me imagino que a él le debe pasar lo mismo aunque bueno... ¡ya lo veo todas las veces como papá! A él le debe pasar igual", dijo, divertida, en diálogo con Teleshow.

Acto seguido, no descartó algún día encarar un proyecto con su hija y con su expareja.

"Nunca me lo imaginé. Puede ser... En algún momento, por ahí se da. A mí Rodrigo me sigue pareciendo uno de los mejores actores argentinos; eso no cambió. Es increíble lo que hace, es muy hermoso su trabajo. Desde siempre, antes de conocernos, incluso, a mí me parecía lo mismo él. Lo admiro mucho como actor", sumó, buena onda.

Y se despidió remarcando que siente que la hija que tienen juntos sacó lo mejor de cada uno y por eso le ve potencial para brillar en cualquier proyecto que encare.

"Es una loca, es divina, tiene lo mejor de los dos para mí. Tiene la locura de Rodrigo, esa cosa imprevisible tan genial y además tiene algo propio, que llega lo que hace; es muy hermosa, muy arriesgada", cerró, muy orgullosa de su nena.