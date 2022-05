El equipo de Socios del Espectáculo celebró los 50 programas del exitoso ciclo

El equipo de Socios del Espectáculo tiene muchos motivos para celebrar. Por eso, este fin de semana Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Mariana Brey, Karina Iavícoli, Luli Fernández y Paula Varela se reunieron con el equipo de producción del ciclo de eltrece para brindar.

Socios no solo festejó las cincuenta emisiones al aire sino también el éxito del programa de espectáculos, que cuena los chimentos más picantes los famosos.

Pallares, Lussich, las panelistas del ciclo y el equipo de producción se reunión en El Estanciero de Las Cañitas y posaron felices por el gran momento del programa.

RODRIGO LUSSICH Y ADRIÁN PALLARES HABLARON DE SU DUPLA

En diálogo con Ciudad, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares habían contado días antes del estreno de Socios del Espectáculo cómo era su dinámica de trabajo, que se combina también con su amistad de años.

Adrián había expicado: "Entre las cosas que tenemos y que funcionan es que yo soy más optimista que él. Rodri es pesimista y siempre ve la tragedia a la vuelta de la esquina y es algo con lo que hay que pelear todos los días".

"A veces se frena porque sabe que me va a molestar, pero después me dice algo que me llena y me dice 'pero si no lo hablo con vos con quién lo voy a hablar'. Entonces, me tengo que aguantar que venga con todos sus dramas. No soy un boludo alegre, pero soy optimista y él es más pesimista", afirmó Pallares.

Lussich, sobre su dupla con Pallares: "Nos sostenemos ante cualquier viento porque las paredes son fuertes" G-plus

Por su parte, Rodrigo aseguró: "Nos sostenemos ante cualquier viento porque las paredes son fuertes. Y lo que tenemos es que también los defectos nos complementan. Obvio que somos distintos en un montón de cosas, pero es parte de la gracia de esta sociedad. En algunas cosas somos diametralmente opuestos y podemos lidiar con eso".

"El problema es que en general a la gente que trabaja delante de cámara no puede lidiar con eso que al otro le falta, le falla o que no le gusta. Nosotros tratamos de aprovecharlo por un resultado positivo para la dupla y eso nos salva", cerró Lussich sobre su exitosa dupla televisiva.