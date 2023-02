"Entenderán mi posición": Carmen Barbieri habló de la familia de Sofía Aldrey tras el escándalo con Fede Bal

Carmen Barbieri habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) de la familia de Sofía Aldrey, a quienes conoció tiempo atrás antes del escándalo de la separación de Fede Bal.

“¿Te cruzaste con alguien de la familia?”, le preguntó Pampito y la conductora respondió: “No, yo les mando un beso, los quiero muchísimo, al abuelo lo conozco de toda la vida”.

“Yo creo que la familia entenderá mi posición, lo que la quiero y entiendo a Sofía, pero también quiero a mi hijo, soy la mamá, yo no puedo hablar de otra cosa de mi hijo más que como mi hijo, es un hombre él”, agregó luego Carmen.

CARMEN BARBIERI DESMINTIÓ QUE NO LA DEJARAN ENTRAR A UNO DE LOS HOTELES DE LA FAMILIA ALDREY

Carmen Barbieri desmintió en el programa matutino de Ciudad Magazine que no la dejaran entrar a uno de los hoteles de la familia Aldrey en Mar del Plata el último fin de semana.

“Me llamó Federico para preguntarme eso y no, es más le pregunté a Juan Alsúa si fue a pedir una habitación para mí y no se la quisieron dar y me dijo ‘no Carmen, ni pisé el lugar, yo te tenía preparado para que vos vengas acá otro lugar’”, contó.

Entonces, Carmen agregó: “Nunca se habló de ir a ningún lugar de Aldrey y no creo que me cierren las puertas porque ¿qué hice yo?”.