A un año de la trágica muerte de Débora Pérez Volpin, La noche de Mirtha tuvo una mesa muy especial con la visita de Enrique Sacco, su última pareja, junto al abogado que lleva la causa.

Mirtha quiso saber cómo es hoy la relación del periodista con Agustín (21) y Luna (18), hijos del primer matrimonio de la diputada: "La última publicación que hizo Luna en las redes expresa muy bien lo que sienten ellos: 'Sos lo que más extraño en este mundo', aseguró. "Débora era muy madraza", remarcó y contó que los jóvenes saben cada paso que van dando en la causa.

"Los chicos son un motivo fundamental para procesar todo esto, porque son el legado de ella. Ellos me dan un poquito de Débora todos los días, me dan fuerza". G-plus

También el periodista deportivo reveló detalles la excelente relación que mantiene con Marcelo Funes, padre de los hijos de Débora: "Marcelo es un padre súper presente, tenemos una relación muy linda entre los dos y con los chicos también. Para mí son mis hijos del corazón", confesó. "Los chicos son un motivo fundamental para procesar todo esto, porque son el legado de ella. Nosotros cuatro teníamos una relación muy linda, y la verdad es que siguió siendo magnífica entre los tres. Ellos me dan un poquito de Débora todos los días, me dan fuerza", aseveró.

"Todavía balbuceo y me emocionan las palabras de los chicos que me dijeron. 'Nosotros queremos seguir siendo familia como éramos siempre'. Eso es maravilloso. Por suerte la familia es unida". G-plus

"Yo sabía que la relación podía cortarse, porque ellos podían pensar que yo no era el papá sino la pareja de la mamá, y seguir por otro camino. Esa opción se me cruzó por la cabeza, y más allá del cariño que les tenía lo aceptaba", relató, sin embargo la reacción fue otra. "Todavía balbuceo y me emocionan las palabras de los chicos que me dijeron. 'Nosotros queremos seguir siendo familia como éramos siempre'. Eso es maravilloso. Por suerte la familia es unida", finalizó.