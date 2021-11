El enojo de Pampita con Mariano Iúdica y Polémica en el Bar por la pelea de Roberto García Moritán con Flavio Azzaro: "No tuvieron respeto"

En diálogo con Intrusos, Pampita se mostró súper enojada con Mariano Iúdica y Polémica en el Bar por la pelea que Roberto García Moritán protagonizó con Flavio Azzaro.

“Vi el cruce, y a mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa tiene que haber cierto respeto con el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él, que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert”, manifestó.

“En un momento Mariano Iúdica trató de poner paños fríos a la discusión, ¿vos no lo viste así?”, le consultó el periodista a la empresaria en la nota, quien respondió tajante: “No, no lo vi así”.

"La producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Robert, no me sorprendió lo que pasó" G-plus

Respecto a la actitud de Flavio Azzaro con su marido, la conductora de Pampita Online sentenció: “No me sorprendió lo que pasó porque es un estilo muy personal que tiene ese panelista”.

Más sobre este tema Tremendo cruce entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán: "El día que te deje Pampita te ponés un maxikiosco"

PAMPITA LE RESPONDIÓ A FLAVIO AZZARO TRAS EL CRUCE CON ROBERTO GARCÍA MORITÁN EN TELEVISIÓN

Pampita le respondió tajante a Flavio Azzaro después de cruzar sin filtros a Roberto García Moritán en Polémica en el Bar.

“Lo más fuerte que le dijo fue ‘el día que te deje Pampita te vas a tener que poner un Maxikiosko, ¿qué te pareció eso?”, indagó el periodista en la entrevista a Carolina Ardohain, quien contestó contundente: “Eso habla de él, no de Robert”.

“Porque la verdad es que Robert está en el rubro gastronómico hace más de dos décadas, le ha dado trabajo a miles de personas en estos 20 años”, finalizó la jurado de La Academia.