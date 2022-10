El enojo de Camila Homs porque la bajaron de Podemos Hablar: "Andy Kusnetzoff no quiere hacer nada que moleste a Messi o a la Selección"

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo el enojo de Camila Homs porque la bajaron de PH a último momento, así como también de otros programas televisivos a poco del inicio del mundial de fútbol.

“Dos situaciones puntuales se dieron en las últimas semanas alrededor de Camila Homs. En la señal ESPN estaba convocada y medio confirmada para hacer una participación en uno de los programas”, comenzó contando la panelista.

Luego, continuó: “Ya habían varias cuestiones del contrato arregladas y a último momento le dijeron ‘preferimos que no porque en concreto no queremos molestar a nadie’”.

"Todavía no entiendo por qué me bajaron del programa". G-plus

“Ella comprendió, puede pasar. Nosotros habíamos contado acá en Socios que ella iba a ser parte de PH como una de las invitadas y se enteraron unas horas antes de la grabación que Camila no iba a estar en el programa”, siguió Luli.

Respecto a cómo se lo tomó la ex de Rodrigo de Paul, Fernández contó: “Ella literal dijo ‘todavía no entiendo por qué me bajaron del programa’ y la frase que dijo Andy Kusnetzoff fue ‘no quiero hacer nada que moleste a Leo (Messi) o a la Selección’”.

FUERTE ANÁLISIS DE LULI FERNÁNDEZ SOBRE LA BAJA DE CAMILA HOMS A VARIOS PROGRAMAS

Luli Fernández contó en el programa matutino de eltrece que a Camila Homs la bajaron de varios programas de televisión en las últimas semanas a e hizo un fuerte análisis al respecto.

“Esto está confirmadísimo, van a ver que Camila no va a estar en el próximo programa de PH y la verdad es que se siente como que empieza a haber una animosidad de querer ‘borrar’ a Camila Homs de los lugares importantes de la televisión”, aseguró.