Enamorada de Luciano Castro, Flor Vigna tiró una fuerte frase sobre Nico Occhiato: "No terminábamos cumpliendo nuestros sueños"

Flor Vigna acaba de lanzar Uy!, la canción que eligió para abrir su debut musical. Sincera, la ex Combate habló de su inspiración para el primer tema y terminó revelando cómo su noviazgo con Nico Occhiato le sirvió para su relación con Luciano Castro.

“Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja. Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico. Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí’”, señaló Flor, suspicaz a la revista Caras.

La bicampeona del Bailando habló del momento de felicidad que vive con el actor, que aparece en su primer videoclip, y lo diferenció de lo vivido con Occhiato. “Es un momento en el que una se descubre más parada sobre sí. Me siento más independiente o más realizada y eso también me hace amar desde ese lado”, señaló.

Flor Vigna diferenció su romance con Luciano Castro del de Nico Occhiato

“Justo ‘Lu’ (Luciano Castro) está recontra realizado entonces es como que cada uno tiene lo suyo tan fuerte que después, en el amor, solamente queda hacerse bien. Yo lo que espero es que nos sumemos mucho”, aseveró la actriz sobre su reciente noviazgo con el ex de Sabrina Rojas.

“Estoy muy atenta a tener los espacios que necesita cada uno –que fue el mensaje que yo me llevé de mi última relación– y sus metas. Y sumarle al otro sin desvivirse. Siento que lo lindo que tenemos con ‘Lu’ es que nos sumamos en lo que sea pero no pasamos a ser dependientes del amor”, expresó, comparando el noviazgo que tuvo con su expareja.

“Es que se fue dando solo, porque justo la personalidad que tiene ‘Lu’ me da mucha seguridad. Él es muy expresivo y suele decir mucho lo que siente. Y pasamos mucho tiempo juntos, pero encontramos la forma de sumarnos. Él me motiva mucho con todo lo de la música, siempre me da su criterio y su parecer”, aseguró, enamorada.

Significativa frase de Flor Vigna sobre Nico Occhiato y Luciano Castro

“Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal. Y fue re lindo porque le hicimos hacer cosas difíciles y diferentes. Yo estaba re nerviosa y él estaba siempre ayudando y apoyando. Yo le pregunté con mucha vergüenza si se quería sumar y me dijo que sí de una”

“También para entrenar, él pasa por al lado y me ayuda a tener más actitud y después de entrenar salgo a comerme el mundo”, dijo, para diferenciarlo del vínculo que tenía con el conductor.

“Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a ‘Lu’ ya lo conocí desde otra parada”, concluyó.