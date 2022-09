El emotivo posteo de Bautista, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita, por la muerte de su abuelo

Benjamín Vicuña atraviesa horas difíciles por la muerte de su padre, Juan Pablo, y su hijo Bautista Vicuña le dedico un dulce posteo a su abuelo.

A través de Instagram Stories, el hijo de Benjamín y Pampita, compartió una foto de Juan Pablo riendo con Benjamín.

Y acompañó la emotiva postal junto a las palabras: “Tata loco”, como sus nietos le decían, con una paloma.

Así también lo contó China Suárez, expareja de Benjamín, quien le dedicó un posteo a su exsuegro, en el que escribió: “Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”.

EL DOLOR DE BENJAMÍN VICUÑA POR LA MUERTE DE SU PADRE

Benjamín Vicuña abrió su corazón al dedicarle un emotivo posteo a su papá en Instagram tras su muerte.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor… Veo que viene de familia”, escribió el actor.

Y agregó: “Hoy puedes volver a bailar rock and roll. Hoy abrazás a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”.