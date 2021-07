El emotivo mensaje de Flor Bertotti por el cumple de su hijo: "Con vos me gané la lotería"

En sus redes sociales, Florencia Bertotti no suele compartir fotos con su hijo Romeo, fruto de su amor con su ex Guido Kakzca, porque el adolescente no la deja. Sin embargo, quiso homenajearlo en una fecha especial y se la jugó con una retro.

Súper conmovida por el cumple número 13 de su hijo, la actriz posteó en Instagram una postal de cuando el cumpleañero era un bebé. En la foto se lo puede ver descansando plácidamente mientras ella lo mima con ternura.

"Hoy cumple 13 años el bombón de mi hijo. No puedo estar más orgullosa, emocionada y agradecida. Y aunque no me deje mostrar fotos que no sean vintage, subo esta de cuando era todo un cachete y yo lo podía apretujar sin miramientos. Feliz todo hijo, con vos me gané la lotería. Te amo tanto que te asustarías", le dedicó la actriz, súper feliz y orgullosa de su hijo.

¡Felicidades!