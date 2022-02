La emotiva reacción de Darío Lopilato al enterarse del embarazo de Luisana: "Vi el video y lloré, fue sorprendente"

En diálogo con Intrusos, Darío Lopilato contó que se conmovió al enterarse de la noticia del embarazo de su hermana Luisana Lopilato y confesó que lloró con el video.

“Felicitaciones tío”, le dijeron desde la emisión de América y el actor respondió: “Bueno sí, yo soy tío de cinco sobrinos hermosos. La verdad es que nos sorprendió a todos, vi el video y lloré un poquito”.

“¿No sabías absolutamente nada?”, continuó indagando el periodista a Darío, quien aseguró haberse enterado el mismo día que se hizo pública la noticia: “Me cayó de sorpresa, fue sorprendente, estoy contentísimo”.

DARÍO LOPILATO, SINCERO SOBRE EL EMBARAZO DE LUISANA

Previo a la confirmación de la noticia, Darío Lopilato habló con Intrusos y se aseguró de no ser él quien revelara la información del embarazo de Luisana a los medios de comunicación.

“¿No te diste cuenta cuando la viste? Ahí ya estaba embarazada”, le preguntó el periodista haciendo alusión al último encuentro familiar y Darío sentenció pícaro: “No me di cuenta, te juro que no sé”.