Emotiva devolución de Lali Espósito a una participante de La Voz Argentina: "Me veo reflejada en vos"

“Canto desde que tengo memoria”, fue el resumen con el que Sol Llobet, una joven de 24 años y oriunda de Bariloche, se anotó en La Voz Argentina dispuesta a cumplir su sueño de estar en un escenario. Y va por buen camino.

Tanto Lali Espósito, como La Sole, Mau y Ricky y Ricardo Montaner; dieron vuelta su silla para invitar a la concursante a ser parte de su equipo. Además, la ídola teen logró conmoverla con sus palabras: “Vos de otro lado. Yo soy de un rincón de Buenos Aires. Mi madre me ha inculcado la música y poquito a poquito, con suerte y garra, me fui ganando un espacio”, expresó la jurada.

"Cuando te veo a vos, me veo a mí. Me veo ahí con mis sueños. Tengo la posibilidad de hoy de invitarte a mi equipo, si te interesa y si querés, a seguir cumpliendo ese sueño paso a paso y convertirte en esa estrella". G-plus

“Tengo la posibilidad de hoy de invitarte a mi equipo, si te interesa y si querés, a seguir cumpliendo ese sueño paso a paso y convertirte en esa estrella”, cerró Lali, quien logró que Llobet se incline por la artista.