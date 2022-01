La emoción de Nico Cabré al conocer a Carozo y Narizota en vivo: "No me puedo sacar la sonrisa de la cara"

Nico Cabré visitó No es tan tarde donde le contó a Germán Paoloski que en una ocasión en la que promocionaba una obra, le propuso a su agente hacer una nota con Carozo y Narizota en el Hotel Provincial de Mar del Plata.

“El jefe de prensa me dijo ‘¿me lo estás diciendo enserio? Te la armo’ La llamé a mi mamá y le dije 'grabalo con la videocassettera, voy a hablar con Carozo y Narizota'. Llego al hotel provincial y me hago el tranquilo, pero yo estaba muy nervioso”, recordó Cabré.

“Miraba a ver si estaban por algún lado, y viene uno y me dice ‘Nico, te pido perdón, pero no los pudimos traer'. Y yo casi me quedo hemipléjico del odio que tenía. Y yo pensaba ‘me acostaron mal mientras me prometían que íbamos a hacer la nota. Y me piden 10 minutos y salen en un monitor que había ahí Carozo y Narizota”, recordó.

NICO CABRÉ CONOCIÓ EN PERSONA A CAROZO Y NARIZOTA

“Yo decía ‘saben mi nombre, me conocen’. Y empezamos la nota y yo no podía hablar. Tenía 24 años, pero estaba transpirando mucho las manos y no podía hablar y se los tuve que blanquear”, agregó Cabré.

“Les dije ‘disculpenme pero estoy muy nervioso. Ustedes me acompañaron toda la infancia y no puedo hablar’ y después me invitaron a tomar la leche y todo eso. Estaba muerto de amor”, concluyó Nico antes de que Paoloski le presentara en vivo a Carozo y Narizota.

“¡No!”, dijo Nico Cabré cuando Carozo se asomó con Narizota con los ojos vendados para darle una sorpresa a su amigo. “Es una cosa hermosa. Me voy a sacar una foto, obviamente, y si se van los tacleo. Al final nunca pude ir a tomar la leche y ahora los tengo ahí. No me puedo sacar la sonrisa de la cara”, dijo el actor con la emoción a flor de piel.

“Yo me crié mirándolos. Estoy muerto de amor. Los tengo ahí y no puedo hablar”, agregó Nico Cabré mientras Carozo y Narizota tomaban control del programa y comenzaban a entrevistar ellos al invitado de la noche.