La emoción de Luis Ventura por regresar a Intrusos, a siete años de su escandalosa salida: "Es la vuelta a la casita de los viejos"

En 2014, Luis Ventura fue desvinculado de Intrusos, programa en el que trabajó codo a codo junto a Jorge Rial, y su explosiva partida abrió paso a numerosas hipótesis. Una de ellas, vinculadas a una fuerte pelea con el conductor, otra tuvo con ver a la irrupción en los medios de su romance clandestino con Fabiana Liuzzi, madre de su hijo Antonio.

A principio de año, tras la muerte de Diego Maradona, Ventura no descartó incluso que su salida de Intrusos haya tenido que ver con un pedido del clan del Diez, en pleno enfrentamiento con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona. "A mí Maradona me dijo que sus hijas lo querían ver muerto y haber dicho eso me trajo muchos problemas. Es más, mirá lo que te voy a decir, yo no sé si mi salida de Intrusos no tuvo que ver con este tema. Mirá lo que te digo", dijo Luis en Fantino a la tarde.

A siete años de que Ventura fuera "corrido" de Intrusos, el periodista fue como invitado al programa de América, hoy conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras la renuncia de Rial, y no ocultó la emoción que le generaba estar otra vez en el ciclo de espectáculo.

"Esta es la vuelta a la casita de los viejos. Había tenido otras ocasiones para venir y no se habían dado las circunstancias personales, ni de la vida para que se diera este regreso". G-plus

"Vamos a darle la bienvenida a Luis Ventura, que volvió acá, a Intrusos", dijo Pallares. Conmovido, el periodista expresó: "Ante todo, les quiero agradecer porque, como ustedes bien dijeron, esta es la vuelta a la casita de los viejos. Había tenido otras ocasiones para venir y no se habían dado las circunstancias personales, ni de la vida para que se diera este regreso. Pero cuando me llama un amigo como es Guattii, no dudé en ningún un momento en regresar, y me llena de emoción estar acá porque esto fue mi casa, y sigue siéndolo. Gracias".