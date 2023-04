La emoción de Lucas Benvenuto por el proyecto de ley para que no prescriban los abusos contra los menores

A pocos meses del crimen de Lucio Dupuy (5 años) y luego de que se hiciera mediática la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, a quien acusó de haberlo violado a sus 14 años, se presentó un proyecto de ley para que los abusos y delitos contra los menores nos prescriban.

Benvenuto denunció a Jey Mammon en 2020. La causa prescribió a los dos meses, según declaró Lucas en A la tarde. Anteriormente, el joven había sido víctima de una banda de pedófilos, liderada por Jorge Corsi, y secuestrado por Roberto Santy Lozano, hombre que lo tuvo secuestrado en una librería durante meses y abusado sexualmente.

"Estoy un poco emocionado. No me alcanzan las palabras. Es un día muy importante, no solo por los casos como los míos, por Lucio también". G-plus

LA EMOCIÓN DE LUCAS BENVENUTO POR EL PROYECTO DE LEY

Pamela David entrevistó a Lucas Benvenuto en Desayuno Americano. El joven se conmovió hasta las lágrimas al conocer que su lucha había sigo oído por la Justicia, pese a que los acusados de haberlo abusado no hayan tenido la condena que él reclamó.

Carlos Monti: -Hay un proyecto de ley que va a entrar por el senado para que no prescriban los delitos ni los abusos contra los menores.

Paulo Vilouta: -Hoy se va a tratar la Ley Lucio para que el Estado esté presente y se va a pedir que no prescriban las causas de los menores. Pueden pasar los años y la persona que cometió el delito va a ser responsable ante la ley. No va a haber más casos como el de Jey Mammon. En el que alguien diga “prescribió. Se terminó. No hay posibilidad de que esta persona cumpla una condena en la cárcel, en el caso de ser condenado".

"Tanto esfuerzo valió la pena. El haberme expuesto, el haber tenido la voz para hablar por otras personas... Gritamos tan fuerte que llegó la Justicia". G-plus

Pamela David: -Vamos al móvil. Hola Lucas. Esta mañana me escribiste: "¡Qué linda noticia!".

Lucas Benvenuto: -Sí, estoy un poco emocionado. Esta noticia salió hace dos días, pero ahora que me enteré, no me alcanzan las palabras. Y como bien decía el periodista ahí, hoy es un día muy importante, no solo por los casos como los míos, por Lucio también.

Pamela David: -Te emociona. Y vos sos parte, porque la persona que presenta este proyecto nombra a Lucas.

Paulo Vilouta: -El peso del caso de Lucas y del chiquito que murió logran esto a nivel nacional: que cambie una ley a favor de todos los que le pase lo mismo.

Pamela David: -A vos Lucas te emocionó, te quebró.

Lucas: -Sí, mucho, mucho. Te puedo decir que tanto esfuerzo valió la pena. El haberme expuesto, el haber tenido la voz para hablar por otras personas que también pasan y pasaron esto y despertarme y ver que algo está pasando siento que valió la pena, que tantos años de lucha valieron la pena. Y esto no es mérito mío solamente. Es mérito tuyo, de mi abogado, Javier Moral. Es mérito de todos. Gritamos tan fuerte que llegó la Justicia.