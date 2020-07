La emoción de Laurita Fernández por la recuperación de Fede Bal: "Lo quiero un montón y me puso muy feliz"

Apenas Fede Bal anunció que se recuperó del cáncer de intestino contra el que venía luchando, su ex Laurita Fernández le envió su cariño a través de Twitter: “¡¡¡Vamos!!!”, escribió junto a varios puñitos. Él le respondió emocionado desde siempre: “Te adoro Lau, desde siempre”.

Entrevistada por Catalina Dlugui en Agarrate Catalina por La Once Diez, Laurita contó cómo vivió el anuncio más feliz de su ex: “Lo de Fede fue una noticia maravillosa y me puso muy muy feliz. Imagino cómo habrán vivido todo este proceso y este desenlace hermoso me puso muy contenta. Y quise mandarle un mensaje de cariño, aliento y apoyo”.

En ese momento, Catalina le preguntó si Bal había sido el hombre que más había luchado por ella y ella reflexionó: “Lo de Fede fue más expuesto por el Bailando y más para afuera. No sé si sería el que más… fue una relación muy diferente e inesperada, que viví cosas divinas donde se mezcló toda la felicidad laboral que vivíamos. Era como una fiesta constante y aprendí mucho de toda la exposición. La pasé bárbaro, lo quiero un montón y me alegra de verdad verlo bien. Y a su familia”.

Sobre el conmovedor video de Fede contándole a Carmen Barbieri que estaba curado, Laurita dijo: “La adoro a Carmen, es lo más. Debe ser fuertísimo para un padre. Es inimaginable. Seguramente tendremos la palabra de ella cuando arranque el Cantando, que va a participar”.

Además, contó que ella siempre sintió que su ex se iba a curar: “Sí, yo la verdad es que estaba muy positiva sabiendo los riesgos que tenía, pero con mucha esperanza. Creo mucho en las energías y él estaba convencido de que iba a salir todo bien y eso empuja para adelante”.

Y cuando Dlugui le comentó que “tiene una pareja que lo apoya mucho” en referencia a Sofía Aldrey, Laurita dijo: “Bueno, sin dudas, todo el apoyo de pareja, amigos y familia debe ser fundamental”.