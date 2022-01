La emoción hasta las lágrimas de Flor de la Ve en su debut en Intrusos: "Vinieron mis hijos; ellos son mi sueño"

Tras la sorpresiva desvinculación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de Intrusos, Florencia de la Ve tomó la conducción del programa y se emocionó hasta las lágrimas.

Más sobre este tema Luis Ventura, pícaro sobre Flor de la Ve antes de su debut al frente de Intrusos: "Ella dice que es la más popular"

"Este programa atravesó mi vida entera", resumió la conductora y capocómica, al tomar la posta del histórico ciclo que comandó durante 20 años Jorge Rial.

Movilizada por el desafío profesional, en América le hicieron un sentido homenaje a Flor, repasando sus logros personales, familiares y artístico, y De la Ve no contuvo las lágrimas: detrás de cámara estaban sus hijos, Paul e Isabella, y su marido, Pablo Goycochea.

"Ay, ¡Dios mío! No estaba preparada para este tape. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil para nosotras, para la diversidad. Viendo para atrás me doy cuenta de cuántas puertas he abierto", expresó Florencia, conmovida.

"Este programa atravesó mi vida entera", resumió Flor, al tomar la posta del mítico ciclo que comandó durante 20 años Jorge Rial. G-plus

PAUL E ISABELLA, PRESENTES EN EL PRIMER PROGRAMA DE FLOR EN INTRUSOS

"Hoy vinieron mis hijos, me están acompañando. Son los más importante. Este es el sueño de mi vida. Los amo con todo mi corazón", les dijo Florencia de la Ve a Paul e Isabella, tras darles un cálido abrazo.

Más sobre este tema Virginia Gallardo rompió en llanto al despedir a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de Intrusos: "Han sido grandes compañeros"

A coro, y con timidez, los niños le contestaron a su mamá: "Igual nosotros".

Emocionada, Florencia de la Ve concluyó el especial momento: "Ellos quisieron estar, quisieron acompañarme. No les gusta mucho las cámaras. Esta es mi vida. Para mí es un placer estar acompañándolos todas las tardes".

Foto: TV.