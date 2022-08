La emoción de Cinthia Fernández por la recuperación de su hija Francesca: "Miren quién se metió a la pile y está feliz"

Atrás parece haber quedado el dificilísimo momento que vivió Cinthia Fernández luego de que una bacteria le generara una gastritis aguda a Francesca (su hija menor, fruto de su relación con Matías Defederico, con quien también tiene a Charis y Bella).

Así quedó reflejado en un video que compartió la panelista de Momento D en Instagram Stories donde se ve a su niña disfrutando con sus hermanitas después de que en sus anteriores posteos se viera a la niña muy cansada y aún sintiéndose mal.

"Miren quién se metió a la pile de la habitación y está feliz", escribió sobre la publicación en la que capturó el instante en el que las tres hermanas se ríen juntas y nadan después del susto.

“Y yo, festejando”, cerró Cinthia, con un emoji de una carita muy emocionada y con lágrimas en los ojos, remarcando esta nueva etapa en la recuperación de su nena.

LA FURIA DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON LA ENFERMERA QUE ATENDIÓ A FRANCESCA

"Les voy a contar de Fran. Ayer tuvo un retroceso ya que una enfermera se olvidó de darle el medicamento principal, nada más ni nada menos. Una vergüenza. Estuve muy enojada, fue una gran negligencia médica. Ella empeoraba y no presentaba mejoría. Volaba en fiebre, se hacía encima y seguía con vómitos. No sólo eso, sino que la vía se infiltró y su brazo se hinchó todo, porque no le pasaba ni el suero que se le había salido de lugar”, había relatado Cinthia, días atrás, en varias historias que subió a Instagram.

"También otra gran negligencia de la enfermera de guardia (la misma que se olvidó nada más y nada menos que del medicamento que básicamente la curaba y mataba la bacteria), a la cual avisé yo de su brazo hinchado", agregó.

Y cerró, indignada: "Una vergüenza, fue un peligro. Una bacteria intestinal es gravísimo, sumado a las intrahospitalarias. Mi cabeza viajó por todos lados. Así que le pusieron la vía bien y le hicieron un esquema completo de antibióticos como tendrían que haber hecho desde el momento 1, y muchos estudios que pedí extra con mis médicos en Buenos Aires. Así que...".