Emmy Awards 2021: cuándo, a qué hora y cómo ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

El domingo 19 de septiembre es la entrega de la 73ª edición de los Emmy Awards en el Teatro Microsoft de Los Angeles, California. es la entrega de la 73ª edición de losen el Teatro Microsoft de Los Angeles, California.

La alfombra roja será cubierta por E! Entertainment con una transmisión multiplataforma que incluirá la Alfombra Roja, complementada por toda la cobertura digital que contará con la participación especial de los actores mexicanos Macarena García, Hugo Catalán y Michel Duval quienes estarán junto la host Carla Medina.

Foto: E! Entertainment

Entre las estrellas que se espera hagan su entrada triunfal sobre la alfombra roja se encuentran Anya Taylor-Joy, Kaley Cuoco, Tracee Ellis Ross, Michael Douglas, Morgan Freeman, Alec Baldwin, Olivia Colman, Emma Corrin, Elisabeth Moss, Billy Porter, Claire Foy, Timothy Olyphant, Hugh Grant, Ewan McGregor, Kate Winslet, John Travolta, Kevin Hart, entre muchos otros. ¿CÓMO SERÁ LA EDICIÓN NÚMERO 73 DE LOS EMMY AWARDS 2021?

En este evento se premia a las producciones y talentos más destacados de la última temporada por aquellos trabajos donde resalta la excelencia.

Quienes lideran las listas como principales candidatos para triunfar en este evento son las producciones realizadas por HBO y HBO Max.

Las producciones se incluyen en categorías principales como Mejor Serie de Drama, Mejor Serie de Comedia y Mejor Miniserie.

Los títulos con más menciones para esta versión de los Emmy son The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), The Queen’s Gambit (18) y Mare of Easttown (16).

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y CÓMO VER LOS EMMY AWARDS 2021?