Emily Lucius contó qué hizo para no tener miedo al salir a la calle tras El Hotel de los Famosos: "Salía con mi familia"

La salida de Emily Lucius de El Hotel de los Famosos fue bastante más complicada que para el resto de los participantes, al punto que la hermana menor de Belu Lucius le admitió a Karina Iavícoli que tenía "miedo de ir por la calle" y que se le "cruce un loco".

"Las primeras veces que salí a la calle fue con mi familia", aclaró la influencer en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, justificó en su temor su primera salida a un evento de prensa: "Por eso, también preferí ir a este evento de Disney on ice que iban todos, y me sentía protegida. Porque después de ver tanta gente, de no ver a nadie, se me sigue cerrando un poco el pecho. No es fácil".

Más sobre este tema Karina Iavícoli cruzó fuerte al aire a Emily Lucius en su reaparición pública: "Te veo y parecés la Cenicienta"

A modo de conclusión, Emily Lucius reflexionó sobre los haters que la atacaron por lo que se vio de ella en el reality de Pampita: "Es mucha la malicia, el odio, la violencia. Estaría bueno que Instagram haga algo, porque es un montón".

EMILY LUCIUS EXPLICÓ CÓMO ES SU CARA A CARA CON LA GENTE EN LA CALLE

Por otra parte, Emily Lucius apostó a "seguir conociendo" a Martín Salwe afuera de El Hotel de los Famosos y explicó cómo es su experiencia con la gente en la calle.

Primero, Adrián Pallares bromeó: "Martín puede ser tu gran amor, aunque él te llevó casi al abismo con las redes".

Más sobre este tema La reacción de Emily Lucius cuando le preguntaron si está enamorada de Martín Salwe

Entonces, Emily descartó que la haya pasado mal en público: "Salí y nada que ver. Una recibe muchos mensajes lindos".

"Aflojó un montón la furia hater. Igual, detrás de cada hater entrás al Instagram y no tienen fotos, seguidores, ni un nombre... Lo peor que me dijeron fue desearme la muerte a mí y a mi familia. Porque después, que me critiquen el físico... Pero eso es muy grave", concluyó Emily Lucius.