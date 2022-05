Emily Lucius confesó en El Hotel de los Famosos que le escribieron varios famosos: "Actores y futbolistas"

Luego de confesar que le gusta Martín Salwe, Emily Lucius reveló en El Hotel de los Famosos que varios famosos de distintos rubros quisieron contactarte con ella.

Todo comenzó cuando la joven se refirió a los deportistas: “El futbolista es divertido, tiene algo, a mí me divierten”, atinó a decir. A lo que el locutor quiso saber más: “¿Te escribió alguien muy , muy famoso? Pero muy famoso, nivel popular. Por ejemplo, Ricardo Darín. Un nombre que lo decis y todo lo que dicen”.

Fue entonces que Emily se confesó frente a Salwe, Sabrina Carballo y Alex Caniggia: “Sí. A mí me chup… un huevo. Para mí, somos todos iguales. Si no me gusta, no me gusta”, lanzó. Y cerró, misteriosa: “No importa quiénes, pero me escribieron actores, futbolistas”.

Emily Lucius en El Hotel de los Famosos: "No importa quiénes, pero me escribieron actores, futbolistas". G-plus