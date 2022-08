Emilia Mernes habló a fondo de su romance con Duki: "Somos muy compañeros"

En medio de la polémica por supuestamente no cumplir con lo prometido a emprendedores, Emilia Mernes charló a fondo sobre su pleno presente sentimental con Duki.

Por primera vez, la cantante habló a corazón abierto sobre su relación con el trapero, expareja de Brenda Asnicar.

Y subrayó que la pasó bárbaro, no solo compartiendo gira con él por España, sino cantando juntos sobre el escenario.

"Él me lo propuso y yo le decía: ‘¡Estás loco!’. Me lo tiraba como medio un chiste, pero me iba tanteando. Después terminó sucediendo y salió todo bien. Fue algo súper inesperado porque era un show que yo debía cumplir, por supuesto. Ese día estaba totalmente afónica y él tuvo una actitud muy muy linda de darlo por mí...".

"La gente por suerte se puso muy feliz también. Estoy muy agradecida con él, por supuesto", expresó en diálogo con Telehsow, recordando cuando Duki la reemplazó en el escenario.

EMILIA MERNES REMARCÓ QUE ES MUY UNIDA A DUKI

"Nos llevamos muy bien, somos muy compañeros. Nos apoyamos y si nos toca estar separados también nos acompañamos en la distancia. Así que todo muy lindo", cerró Emilia, feliz por su plena relación con el cantante.

¡Incondicionales!