Emilia Mernes, de la fama con Rombai al escándalo con Fernando Vázquez y el romance on Duki

Emilia Mernes siempre supo que quería ser artista. Nunca bajó los brazos y con creces se ganó un lugar en varios castings. La joven de 25 años no solamente es cantante y compositora, sino que también se dedica al modelaje y a la actuación. La entrerriana le ganó al maltrato y actualmente brilla como solista con sus exitosos hits.

Foto: Twitter

QUIEN ES EMILIA MERNES: SU HISTORIA DE VIDA

María Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos y tiene 25 años. Es cantante, compositora, bailarina, modelo y actriz. Desde pequeña sintió interés por el baile y la música pero fue a los 12 años que se comenzó a involucrar más cuando su abuelo le regaló su primera guitarra, y comenzó a tomar clases de canto.

Sin embargo, en 2012 resultó ganadora del concurso de una reconocida marca de ropa juvenil y su rostro se hizo popular gracias a varias campañas publicitarias.

Emilia culminó sus estudios secundarios en el Colegio del Huerto en su ciudad natal y en 2016 comenzó a estudiar la carrera de Literatura en la Universidad Nacional del Rosario, pero seis meses después se dio cuenta de que quería estudiar música y abandonó sus estudios. ​ En un principio, sus padres se decepcionaron por el esfuerzo que ambos hicieron con los gastos del estudio.

EMILIA MERNES Y SU PASO POR ROMBAI

En 2016, Emilia se enteró que Fernando Vázquez, líder de la banda Rombai, estaba buscando una voz femenina ya que Camila Rajchman decidió dar un paso al costado para concentrarse en su carrera solista. La entrerriana no lo dudó y grabó un video para mandárselo al cantante.

La joven le envió el material fílmico al artista uruguayo en donde entonó una de sus canciones favoritas, Vázquez quedó impactado al escucharla, a los pocos días se contactó con ella y Emilia abandonó Entre Ríos para cumplir su sueño.

Si bien Emilia estaba consolidada en la banda y Rombai estaba creciendo a pasos agigantados por sus hits, la joven decidió abandonar en 2018 para concentrarse en su carrera solista. Mernes había manifestado que “pude mostrar mi pasión, me reí, lloré, conocí gente nueva, maduré, aprendí, fui feliz”.

Además confesó que “debo ser sincera y decir que estuve muy triste ya que hoy finaliza mi ciclo con Rombai. Pero lo que no se termina es mi sueño y comienzo mi proyecto como solista”.

EL DEBUT SOLISTA DE EMILIA MERNES

De Entre Ríos a Buenos Aires. De Buenos Aires a Miami. Emilia viajó a Estados Unidos, buscó departamento para alojarse y allí conoció a Walter Kolm, uno de los mejores empresarios de la industria musical y que actualmente maneja la carrera de la cantante.

Tras un año instalada en el exterior, Emilia lanzó su primer sencillo en marzo de 2019 llamado Recalienta que rápidamente se convirtió en éxito. Posteriormente lanzó Billion, y le siguió una colaboración con Darell en No soy yo.

El 2020 lo inició colaborando con el dúo MyA para el tema Histeriqueo, en mayo lanzó No más, canción a la que a mediados de agosto le hizo un remix junto a Bianca. Para cerrar el año publicó Bendición, junto a Alex Rose.

Ya en 2021 la artista lanzó Perreito Salvaje junto a Boza, Rápido Lento junto a Tiago PZK, De Enero a Diciembre con Rusherking, Como Si No Importara junto a Duki. En 2022 volvió a repetir con Duki para Esto recién empieza, así como su reciente temazo Cuatro Veinte.

LA CRUDA CONFESIÓN DE EMILIA MERNES SOBRE LOS PROBLEMAS ALIMENTICIOS

En un mano a mano con el streamer Coscu en la plataforma Twitch, Emilia reveló que a lo largo de su vida sufrió problemas alimenticios. Ante la pregunta que le hizo el influencer sobre si estaba yendo al gimnasio porque la veía “más fit”, la cantante respondió que no y que está más flaca porque logró acomodar sus hábitos alimenticios. “Tenía atracones de comida”, contó.

Mernes expresó que “comía por la ansiedad. Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda. Yo sabía que estaba engordando, se me notaba en el cuerpo, en la cara”.

"Comía por la ansiedad. Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda" G-plus

Y aseguró que “me daba vergüenza que vieran mis brazos. Es horrible, porque nosotras no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo. Imagínate mi cabeza cómo estaba. Estaba re mal, la pasé mal. Pero después entendí que no era así y que no pasa nada”.

Además, la artista manifestó que “la gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo o que tenés que usar cierto tipo de ropa o qué tenés que decir o hacer... y eso me rompió la cabeza”.

LOS AMORES DE EMILIA MERNES

Su primer amor conocido fue Fernando Vázquez, su ex compañero de Rombai. Luego de varios histeriqueos y algunos posteos con muchas indirectas, los jóvenes confirmaron su romance a través de Instagram.

Los protagonistas del hit Cuando se pone a bailar mostraban su buena química y escapaban a las versiones, sin embargo en 2017 blanquearon su noviazgo y comenzaron a mostrarse muy enamorados en las redes sociales.

Cuando Emilia decide abandonar la banda e instalarse en Miami, a Vázquez no le cayó demasiado bien y allí ambos atravesaron una fuerte crisis, que estuvo envuelta en versiones de celos y envidia, que terminó rompiendo su relación amorosa.

En una entrevista, Emi relató que “terminamos al día siguiente de mi cumpleaños, el 30 de octubre, en el Uruguay, porque él no se podía enfocar en la relación y yo tenía mis cosas. Qué sé yo… Igual, sabía que no nos íbamos a casar”.

Sin embargo, Fernando admitió que “me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel. Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro; yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie”.

Pero esas declaraciones hicieron ruido en las fans de Emilia, la entrerriana no se quedó callada y fulminó al uruguayo. La cantante disparó que “ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante”.

Después de varios meses estando soltera, Emilia fue vinculada sentimentalmente con el futbolista brasileño Neymar ya que fueron vistos en varias oportunidades. La modelo acudió a una fiesta en su casa en Brasil pero de todas maneras ella siempre aclaró que son muy buenos amigos.

Actualmente, la joven de 25 años está de novia con Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki en el ámbito musical. Las sospechas de su romance comenzaron cuando ambos grabaron el tema Como Si no importara.

En diciembre de 2021 confirmaron su romance tras las sospechas de algunos fans y varias indirectas del cantante en las redes sociales.

Emilia, totalmente enamorada de Duki, indicó que “nos entendemos mucho porque tenemos la misma vida y para tener una relación estable y sana está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno”.

Más sobre este tema Emilia Mernes dio detallles de por qué se enamoró de Duki: "Nos entendemos mucho porque tenemos la misma vida"

Y remarcó que “él es un amor, buena persona, muy sencillo. Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho, o sea, eso también fue lo que me enamoró de él, la admiración que siento y que me parece brillante, muy inteligente; es increíble”.