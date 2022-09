Emanuel Cerrudo, exparticipante de La Voz Argentina, apuntó con todo contra Ricardo Montaner

Emanuel Cerrudo, un exparticipante de La Voz Argentina, sorprendió al apuntar muy fuerte contra un miembro del jurado, Ricardo Montaner.

A pocos días de que se emitiera el último programa, Emanuel reveló que si bien llegó a los cuartos de final pensó en bajarse antes.

¿El motivo que casi lo lleva a dar un paso al costado en el certamen? El trato de Ricardo hacia él.

Es importante destacar que antes de que el ciclo finalizara, el jurado reconoció que había sido "duro" con él.

EMANUEL CERRUDO APUNTÓ CONTRA RICARDO MONTANER POR CÓMO LO TRATABA

"En octavos me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos. Nunca tiró para mí y creo que ni para el equipo”, contó en diálogo con La Nación.

Y subrayó que no se fue por el pedido de la producción. Además, Montaner le pidió disculpas. Sin embargo, según él continuó comportándose de la misma manera.

"Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Cuando me cag... a pedos me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo".

"Montaner me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada". G-plus

"Me desbordó la interna y se suma el hecho de los temas que te piden que cantes. Si no estás cómodo con una canción, se nota...", sumó, sincero.

Y se despidió recordando cuando cantó un tema de él, y el cantante le dijo que lo interpretaba muy bien.

"Yo creo que se equivocó y no lo dije en vivo, porque él me lo tenía que decir fuera de cámara. Por suerte, pude disfrutar dos veces cantando Como yo te amé, de mi verdadero ídolo, Luis Miguel y la versión mariachi de Cielito lindo”, cerró, picante.