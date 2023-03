"Ella estaba enojada conmigo, pero yo la quise proteger": Alfa habló del conflicto con Romina en Gran Hermano

Walter Santiago, más conocido como Alfa, habló en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) del enojo de Romina Uhrig en la casa de Gran Hermano y explicó por qué cree que terminó por romperse su vínculo con ella en el reality.

“Yo nunca hice nada para mal, se tomó a mal cuando le dije ‘no te muestres como víctima’ porque no va a estar bueno. Ella ya estaba enojada conmigo y se agarró de eso para distanciarse totalmente”, dijo el exparticipante.

Luego, desarrolló: “Yo la quise proteger, porque si vos sos mamá y estas viendo desde afuera a una persona que tiene tres hijas fuera de la casa de Gran Hermano y está llorando, sufriendo, le decis ‘salí, ándate, no estás presa, anda con tus hijas’”.

ALFA HABLÓ DEL MOTIVO POR EL QUE ROMINA ENTRÓ A LA CASA DE GRAN HERMANO

Alfa habló en el programa matutino de Ciudad Magazine del motivo por el que Romina entró a la casa de Gran Hermano.

“Yo siempre supuse que el objetivo de Romina no podía ser ganar la casa o el premio, para mí ella no iba por el premio, yo me daba cuenta”, opinó el exparticipante.