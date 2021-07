Elizabeth Vernaci, a pura ironía contra Yanina Latorre por sus dichos sobre la pandemia: "Ya no saben qué hacer"

Luego de varias semanas varada en Miami, Estados Unidos, Yanina Latorre regresó a Argentina. En estos últimos días, sus dichos sobre la pandemia generaron polémica. Es que la panelista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece) dio su opinión sobre los contagios por covid y dividió las aguas una vez más.

“El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones y que en los lugares más humildes, la gente toma mate y lo comparte... Es la verdad, chicos”, había dicho.

En este contexto, Elizabeth Vernaci opinó a pura ironía sobre los dichos de Yanina y se refirió a su comentado regreso a Buenos Aires.

Más sobre este tema Yanina Latorre interrumpió su móvil con LAM porque llegó el control de migraciones: "Mi vida es un reality" Yanina Latorre arremetió contra Rial, quien ironizó sobre sus dichos sobre 'el mate y el covid': "Tengo un audio de él riéndose; quiere instalar odio"

Luego de que Juan Di Natale asegurara que Latorre "trabaja de varada", Vernaci dio su irónica opinión: "La gente que toma mate no entiende, Yanina le dice a la gente que no tome mate... Si toman mate son populistas, si lo quieren al Papa son populistas, ya no saben qué hacer", sentenció "La Negra", contundente, en Sobredosis de TV.