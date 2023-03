Eliana Guercio enterneció a todos al presentar a su hijo en vivo: “Es el verdadero Chiquito Romero"

Luego de haberse convertido en noticia por sus reacciones ante los temas del día que tratan en EPA!, el ciclo que conduce Nicolás Magaldi por América donde trabaja como panelista, Eliana Guercio enterció a todos sus compañeros al aparecer en el estudio acompañada por Luca, el menor de sus hijos.

“Empezaste a hacer el cheesecake y se asomó una Eliana Guercio, que la vi por ahí y viene con sorpresa. ¡Bienvenida, Eli!”, fue el pie que le dio Magaldi a la exvedette, quien se acercó a la cocina (donde Santiago Del Azar estaba preparando el rico postre) con su niño de un año en brazos.

“No tengo agua, no tengo luz, no tengo Internet, ni teléfono. No tengo nada. Pero mirá, lo tengo a este bombón que nos mira todos los días. Lo saqué de casa, no lo iba a dejar, se estaba muriendo de calor”, explicó Guercio, que también tiene a Jazmín, Chloe y Meghan; todos frutos de relación con Sergio “Chiquito” Romero, sobre la visita del nene.

Eliana Guercio: "No tengo agua, no tengo luz, no tengo Internet, ni teléfono. No tengo nada. Pero mirá, lo tengo a este bombón (por su hijo, Luca) que nos mira todos los días. Lo saqué de casa, no lo iba a dejar, se estaba muriendo de calor". G-plus

“Este es el verdadero Chiquito Romero. El otro (por el papá, que es arquero de Boca) es una contracción por decís ‘Chiquito’, pero no termina más”, cerró el presentador, quien también se mostró encandilado por la dulzura de Luca.

Nicolás Magaldi: "Este es el verdadero Chiquito Romero. El otro (por el papá, que es arquero de Boca) es una contracción por decís ‘Chiquito’, pero no termina más". G-plus

ELIANA GUERCIO APUNTÓ CONTRA MARINA CALABRÓ Y ASEGURÓ QUE NO COMPARTIRÍA NI UN CAFÉ CON ELLA

Luego de que Marina Calabró catalogara de “flojardi” la performance de Eliana Guercio cuando participaba en el Patinando, la panelista de EPA! Recogió el guante y disparó sin filtro contra la angelita.

“Dije que no me juntaría a tomar un café con Marina porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra gente o que quiere tirarle tierra”, comenzó diciendo Eliana en una nota que le dio al ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“La verdad no me gusta eso, no me junto con gente así”, agregó, dejando en claro que no está en sus planes juntarse con Marina para limar asperezas o aclarar conflictos que protagonizaron años anteriores.

"DIJE QUE NO ME JUNTARÍA A TOMAR UN CAFÉ CON MARINA PORQUE NO SOMOS AMIGAS, NO TENGO AFINIDAD CON ELLA, NO ME GUSTA LA GENTE QUE HABLA MAL DE OTRA GENTE O QUE QUIERE TIRARLE TIERRA". G-plus

Por último, indagada por el comienzo de sus roces con Mariana, Guercio cerró, tajante : “. A mí, la verdad, es lo último que me interesa en la vida”.