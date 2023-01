Eliana Guercio apuntó contra Marina Calabró y aseguró que no compartiría ni un café con ella: "No me junto con gente que habla mal de otras personas"

Luego de que Marina Calabró catalogara de “flojardi” la performance de Eliana Guercio cuando participaba en el Patinando, la panelista de EPA! Recogió el guante y disparó sin filtro contra la angelita.

“Dije que no me juntaría a tomar un café con Marina porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra gente o que quiere tirarle tierra”, comenzó diciendo Eliana en una nota que le dio al ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

“La verdad no me gusta eso, no me junto con gente así”, agregó, dejando en claro que no está en sus planes juntarse con Marina para limar asperezas o aclarar conflictos que protagonizaron años anteriores.

"Dije que no me juntaría a tomar un café con Marina porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra gente o que quiere tirarle tierra". G-plus

Por último, indagada por el comienzo de sus roces con Mariana, Guercio cerró, tajante: “Marina siempre tuvo como una cosa conmigo desde el Patinando, pero es un problema de ella. A mí, la verdad, es lo último que me interesa en la vida”.

"Marina siempre tuvo como una cosa conmigo desde el Patinando, pero es un problema de ella". G-plus

ELIANA GUERCIO CRUZÓ CON FURIA A UN CRONISTA

Eliana Guercio volvió a Argentina acompañando a Sergio “Chiquito” Romero que hace unos meses firmó como arquero de Boca Juniors, y se convirtió en panelista de El Club del Moro tras la salida de Catherine Fulop, pero este martes tuvo un duro cruce con un cronista de LAM.

Alejandro Castelo encontró a la ex vedette a la salida de la radio, y ella lo recibió “con la peor de las ondas”, al punto que huyo a las corridas de la cámara y luego lo encaró, muy frontal, desde su camioneta.

“No quiero hablar ahora, gracias”, dijo Eliana cuando Castelo la saludó en la vía pública. Como el cronista insistió, ella se puso de peor humor: “Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero hablar”, le dijo.

“Perdón... pero estoy sorprendido, ¿pasó algo? ¿Estás enojada, estás molesta por algo?”, le preguntó el cronista a Eliana mientras la seguía por la calle. “No lo puedo creer, te juro. Es cero respeto al... ¿Qué tengo que hablar aunque no quiera hablar?”, le reprochó ella.

Más sobre este tema Así fue el reencuentro de Eliana Guercio con Marcelo Polino tras su polémico cachetazo en TV

“No, no, me sorprendió tu respuesta, porque dijiste: ‘Ay, chicos...’”, insistió Castelo, y entonces Guercio ensayó una explicación. “Porque te estoy avisando que me tengo que ir urgente”, dijo ella entrando al garaje donde tenía su camioneta.

A la salida, ella detuvo la camioneta , aunque el camarógrafo siguió grabando apuntado para otro lado. “Yo no te voy a decir descalificativos. Yo veo esto en cámara y va a hablar de ustedes dos como personas. Yo no los conozco, los voy a conocer ahora”, se la escuchó decir a Eliana.