Elena Braccini, la ex de Daniel Osvaldo, fulminó a Guido Záffora: "Dice un montón de mentiras"

Elena Braccini, la expareja de Daniel Osvaldo, apuntó muy fuerte contra Guido Zaffora.

¿El motivo? Según la mujer, el periodista dio información incorrecta sobre el juicio por alimentos que le inició al exfutbolista.

Vale recordar que el novio de Gianinna Maradona viajó a Milán para encontrarse cara a cara con la mamá de sus hijas en la Justicia, que le reclama la manuntención que nunca habría pagado.

En este contexto, Elena hizo un fuerte descargo contra Guido y aclaró que jamás habló con él ni con ningún otro periodista.

EL ENOJO DE LA EX DE DANIEL OSVALDO CON GUIDO ZAFFORA

"Me dijeron que siguen hablando de mí en un programa de Argentina. Un tal Guido Zaffora, a quien no conozco. Yo no hablé con ningún periodista, no es verdad que hablo desde hace meses con él".

"Me sigue mandando mensajes a mi Instagram y yo no contesto porque no puedo hablar, ese chico dice un montón de mentiras... Si sigue hablando de mí y de mis hijas le voy a hacer una denuncia a él y al programa".

Antes de cerrar, hizo una contundente aclaración sobre una información que ella habría dado sobre su ex.

"Tampoco fui yo quien dijo que Daniel y Gianina se iban a casar, se lo conté a algunas amigas de Argentina que probablemente no saben tener la boca cerrada pero no se lo dije a los periodistas", sentenció en Instagram, muy enojada.

¿Qué dirá Guido?