Elba Rodríguez criticó con fuerza MasterChef Celebrity 2: "No genera emoción ni expectativa"

Hace siete años, Elba Rodríguez se coronó como la campeona de MasterChef. Además de de triunfar en el certamen, se ganó el cariño del público. Si bien sigue atenta a lo que pasa en la TV y creciendo en el mundo de la gastronomía, contó que no mira MasterChef Celebrity 2 (Telefe) y fulminó el ciclo.

"No miro MasterChef, me cuentan que es aburrido y que no genera emoción ni expectativa. Hoy, con las redes sociales, la gente ya sabe que va a pasar un mes antes”, afirmó, sin vueltas, en el ciclo A la mesa contentos.

Además, recordó cuando ella ganó el certamen y remarcó que a diferencia de esta edición de famosos en ese entonces el formato sí generaba fuerte emociones en los televidentes.

"Cuando nosotros fuimos a la final con Pablo se paró el país, había una sensación que parecía la final del mundo de un partido de Argentina”, cerró, contundente.

¡Lo dijo!