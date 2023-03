"Eduardo Fort no te reconoció como mujer": tremendo comentario de Sebastián Cobelli a Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2

Si bien fueron muchos los cruces que protagonizaron distintos participantes de El Hotel de los Famosos 2, uno de los más fuertes fue el de Sebastián Cobelli y Rocío Marengo, quienes se dijeron de todo frente a los conductores Pampita y Chino Leunis, y el resto de sus compañeros.

Todo comenzó cuando los participantes recordaron su ultimo cruce en el Todos contra Todos y terminaron la charla con fuertísimos comentarios. Así fue el ida y vuelta entre ellos en el ciclo de eltrece:

Sebastián: -Nosotros discutimos en el cara a cara.

Rocío: Discutimos porque vos me dijiste que me ibas a votar y yo te dije ‘qué lástima que no estaba la Tota (Santillán, expareja de su actual esposa, Fernanda Vives).

S: -Vos tuviste unas palabras desafortunadas para conmigo y por eso te voté.

R: -Como vos me dijiste ‘te voy a votar’, yo te dije ‘qué lástima que no está La Tota porque es mi amigo y no me hubiese votado’. Y vos te calentaste.

S: -Es lo mismo que si estuviera Eduardo Fort que no te reconoció como mujer. Es lo mismo.

R: -Bueno, ese es tu punto de vista.

S: -Es el mío. Como el tuyo es tuyo, el mío es que Eduardo Fort no te reconoció como mujer, y eso te molesta.

R: -Cuando uno habla de las parejas de afuera…

S: -Y vos estás hablando de afuera.

R: -No, ¡La Tota es mi amigo! ¿De qué me hablás?

S: -Y con Eduardo tenemos un conocido en común y nos juntamos a comer.

R: -No creo. Con vos, no creo. En 8 años, nunca te vi, amor. En casa nunca te vi.

S: -Por eso no te reconoció. No metas gente de afuera y yo no meto.

¡Tremendo!

ROCÍO MARENGO ENCARÓ A DAMIÁN ÁVILA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, la relación entre los participantes comienza a avanzar con el correr de los días.

Así quedó al descubierto después de que Rocío encarara a Damián a solas: “¿A mí me hacés un juego como que te gusto? Decime la verdad. Yo no soy tu amiga y no quiero ser tu amiga, dale. ¿Gustás de mí o no?”.

Tras escucharla, Ávila tomó la palabra: “Vos me decís todo el tiempo que querés que sea tu amigo. Todo el tiempo me estás diciendo eso”.

“¿Qué querés que te diga? ¿Que me quiero casar?”, intervino el modelo. Pero Rocío continuó con su descargo: “No, pero tampoco me digas que querés que sea tu amigo. No me digas nada de última. Si estás todo el tiempo poniéndome un freno. Bueno, yo freno. Ahora, si me demostrás un poquito de interés puede ser que otra cosa. Pero estas todo el tiempo poniéndome una traba”.

“Voy a tratar de mejorar, a ver si consigo lo que quiero que es estar acompañada y ser feliz. Pero no sé si sos vos la persona. Capaz sos mi amigo. Yo te juro que no sé qué es lo que me pasa”, cerró Rocío, sincera.