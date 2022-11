Eduardo Feinmann fustigó a L-Gante por hablar a favor de la marihuana: "Es un mensaje nefasto"

Para Eduardo Feinmann la presencia de L-Gante en una feria de cultura cannábica fue merecedor de un lapidario comentario editorial en la radio.

"'Me molesta que me digan drogadicto'. ¿Y qué querés que te digan, maestro?", chicaneó el periodista al referente de la cumbia 420.

"Hay mensajes que son nefastos. Es prácticamente una apología de la droga lo dicho por L-Gante. Dijo 'uso orgullosamente marihuana y me ayuda a estar enfocado'. Me parece que es un nefasto mensaje para los más jóvenes, que son los que lo siguen a él. A mí lo que hagan los adultos me importa un pito. Sinceramente, por mí fúmate un árbol entero", había arrancado el conductor de Alguien tiene que decirlo (lunes a viernes de 6 a 10 por radio Mitre).

Entonces, Feinmann pasó en limpio lo que interpretó de las declaraciones de L-Gante en Expo Cannabis: "El mensaje es 'para estar enfocado usá marihuana'".

EL REPUDIO DE EDUARDO FEINMANN A L-GANTE

Luego, Eduardo Feinmann reprodujo textuales de L-Gante y lo criticó: "'Dicen que porque fumo ando en las malas o raras. Hay gente que todavía no entiende. Yo, por ejemplo, no debo entender nada seguro y el piola debe ser él".

Al final, Feinmann retomó su discurso contra el consumo de estupefacientes al exponer uno de los argumentos de L-Gante: "'Mi máximo flash es estar enfocado fumando un porrito'. Qué lindo mensaje para un futuro en la Argentina. Muy bien".