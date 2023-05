Edith Hermida lloró por Ángel de Brito y abandonó un móvil: "Me hace daño"

La letal réplica de Ángel de Brito a la ironía de Edith Hermida sobre sus inicios en los medios, respecto de que le llevaba la carterita a Laura Ubfal, demolieron a la panelista de LAM, quien lloró y abandonó un móvil en vivo con A la tarde al referirse a la polémica.

"Que conteste de esta manera me hace daño", aseguró la locutora quebrada en llanto.

Es que Ángel había hecho un posteo feroz contra ella en Twitter: "A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema".

Entonces, Hermida explicó: "Eso pasó hace 12 años en Bendita, cuando hicimos un chiste, lo aclaramos porque a veces decimos cosas que no son y forma parte de la dinámica del programa. Lo aclaramos en su momento. Me trajo muchos problemas en una época en donde se cancela a la gente".

"Me pongo mal porque me angustia este tema. Me angustia de verdad. Lo aclaramos. Nunca pasó. Fue un mal chiste, equivocado, que hicimos en Bendita. Pedí disculpas en su momento. Lo aclaramos en Intrusos de aquel momento", insistió.

"Reflotar algo que aclaramos y que no pasó a mí me daña. Eso no me gusta. No sé por qué lo hizo", cerró Edith Hermida desbordada contra Ángel de Brito.

EDITH HERMIDA ACLARÓ SU ÁCIDÓ COMENTARIO SOBRE ÁNGEL DE BRITO

En un principio, Edith Hermida aclaró su buena onda con Ángel de Brito: "Me quise hacer la graciosa y Ángel lo tomó a mal. (…) Es una inspiración para muchos chicos jóvenes que están intentando hacer una carrera".

"En realidad, es un privilegio lo que pasó. Él empezó una carrera, como yo también, de muy abajo y miren dónde llegó. Hoy es una de las figuras de América. Empezó de chiquitito acompañando a Laura Ubfal", continuó

Al final, Edith Hermida describió cómo, a su parecer, Ángel de Brito se pasó de mambo: "Es un chascarrillo que él lo tomó a mal. Yo no lo quise decir con maldad. Yo le tiré un chasquibum y él me tiró una bomba. Un besito, ojalá que no lo tome a mal. Estaba con Marisa Brel, que es la mejor amiga. Hablando de cómo él llegó a la tele".