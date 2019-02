Durante las vacaciones de Ángel de Brito de Los Ángeles de la Mañana, sus panelistas sacaron a ventilar sus conflictos internos y entre ellos Evelyn von Brocke se convirtió en el centro de la discordia. En Bendita hicieron un informe sobre la exintegrante del programa y Edith Hermida, histórica rival de Evelyn, aprovechó para tirarle picantes palitos.

“Acá Evelyn fue muy feliz”, arrancó el tema Beto Casella, irónico, provocando risas incómodas en su panel. “Pero nunca la quisimos rajar, entre nosotros”, argumentó Edith, en alusión a los dichos de Nancy Pazos, expanelista de LAM. “No le hice la vida imposible, yo soy más buena que Lassie. Evelyn es fastidiosa, te fastidia, es bastante irritante y lo ha dicho muchas veces la señora Any Ventura”, lanzó.

Edith: "Que Evelyn se quede en Los Ángeles…, acá no vuelve ni en pedo". G-plus

Edith recordó uno de los conflictos con Evelyn mientras eran compañeras del ciclo de El Nueve: “Le robé un canje de zapatos. Me quedé con un canje de muy buenos zapatos que era de ella”, lanzó, entre risas. Y Alejandra Maglietti, también excompañera de la ex de Fabián Doman, comentó: “Evelyn estuvo un largo tiempo ofendida con Edith y no le hablaba por esta cuestión”.

Alejandra: "Como consejo a las panelistas de LAM, si no se la bancan, no la agranden. Todo esto lo único que hace es alimentar su ego. Yo estaba cuando Evelyn trabajaba acá y la verdad que la pasé mal". G-plus

Pero eso no fue todo. Maglietti también se mostró picante: “Como consejo a las panelistas de LAM, si no se la bancan, no la agranden. Todo esto lo único que hace es alimentar su ego”, arrojó. “Yo estaba cuando estaba Evelyn acá y la verdad que…”, dijo, sin terminar la frase, pero Aníbal Pachano le terminó. “La pasaste mal, yo estaba”, acotó él, recibiendo un “y, sí” de la modelo.

Por su parte, Edith coincidió con su compañera. “Con esto del celular, de que no la miran, que le dicen ‘Evelina’, se hace más fuerte”, comentó, para unos minutos después terminar con una filosísima frase. “Que se quede en Los Ángeles…, acá no vuelve ni en pedo”, finalizó, con una carcajada.

Algo es seguro, Evelyn Von Brocke no se quedará callada tras los dichos de sus excompañeras de Bendita.