Duro relato de Ale Pucheta sobre la noche en que se suicidó Fabián Rodríguez: "Llamó a Barbie para despedirse"

El 24 de marzo de 2014, la vida de Nazarena Vélez y su familia cambió para siempre cuando su marido y papá de su hijo Thiago, Fabián Rodríguez, decidió quitarse la vida.

A cinco años de la muerte de Fabián, Alejandro Pucheta, exmarido de Nazarena y papá de su hija Barbie Vélez, relató cómo fue la fatídica noche en que el empresario se suicidó.

En diálogo con Pronto, Pucheta recordó: “Fue muy loco lo que pasó ese día. Todos los domingos Barbie viene a comer a casa, ese día justo la tenía que llevar a San Isidro. Íbamos en el auto desde Quilmes y a la altura del Obelisco le sonó el celular. Era Fabián, que le decía ‘Hola Barbarita, te llamo para despedirme’. Ella le contestó ‘Bancame que me está llevando mi papá en auto, en 20 minutos llego y nos vemos’. Se ve que ya había tomado la decisión, lo cuento y se me pone la piel de gallina”.

Y continuó relatando: “Nosotros lo tomamos como que se despedía porque se iba a otro lado. Le dijo que dejaba a Thiago con la niñera. En ese momento Nazarena estaba en Miami, él había pasado todo el día con el nene en la casa y a la noche se iba. Yo la dejé a Barbie en su casa, me fui a lo de mi novia y me acosté a dormir. A la madrugada empecé a recibir los mensajes de mi hija contándome lo que había pasado”.

La reacción inmediata de Alejandro fue contener a Barby y al pequeño Thiago: “Llamé a mis viejos y nos fuimos todos a la casa de Barbie. Le hicimos el aguante a Thiago para que su cabeza estuviera en otra cosa. Nadie entendía nada. Al día de hoy sigo sin entenderlo (...) Antes de hacer lo que hizo él había estado hablando con Titi e incluso se tomaron una selfie”

“Así tuviera mil millones de problemas, ¿cómo mirando a ese nene no tomó fuerza de donde sea para decir "me quedo por vos"? La respuesta se la llevó él (…) Hizo por mi hija cosas que tal vez yo no pude, como llevarla o irla a buscar a un boliche, y se ocupó mucho de todos”, cerró Alejandro sobre la personalidad de Fabián.

Línea de prevención del suicidio: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) , o bien 011-5275-1135 (desde todo el país).