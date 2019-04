En las últimas horas, se escribió un nuevo capítulo del fuerte conflicto familiar que atraviesa el clan Maradona luego de que Diego le dedicara un explosivo mensaje de cumpleaños a su hija Dalma.

“Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió Maradona en la red social, acusando una vez más a su exmujer, Claudia Villafañe, de haberle robado.

Más sobre este tema El polémico saludo de cumpleaños de Diego Maradona a Dalma: "Esto pasa por lo que tu mamá me robó"

Por su parte, Dalma salió al cruce en Twitter haciendo mención a su hija Roma, a quien Diego no conoce ya que están distanciados por el conflicto con su mamá: “¡Otra vez más elegiré el silencio! ¡Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! ¡Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! ¡NADA MÁS! ¡Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andrés, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA”.

"Del otro lado lo único que recibí fueron puñaladas y desprecio. Volvió a ser lo que nunca dejó de ser. ¿Me enoja? ¿Me duele? No. Ya no. Porque dejé de esperar que el otro actúe como lo hago yo" G-plus

Su hermana Gianinna, que también está alejada de su papá, se expresó a través de Instagram Stories. Primero, publicó con ironía: “Please no cuestionen ni quieran hablar conmigo lo que escribió Diego Armando. No me interesa 'debatir' lo que hace el otro. ¡No me suma! ¡Gracias!”, y agegó un emoji que decía “se acabó”.

Pero minutos más tarde realizó un duro descargo, en el que abrió su corazón sobre la relación con Diego: “Yo dejé TODO de lado por ver la felicidad en la cara de otros, por priorizar 'lazos' o por el simple hecho de pensar que todo valía la alegría de las personas que quería... Sentía que había que dejar de lado el dolor que ciertas personas me habían causado porque yo era diferente”.

“Sin embargo, del otro lado lo único que recibí fueron puñaladas y desprecio. Volvió a ser lo que nunca dejó de ser. ¿Me enoja? ¿Me duele? No. Ya no. Porque dejé de esperar que el otro actúe como lo hago yo”.

"Hay personas que solo te usan cuando necesitan algo a su favor y después se olvidan que sos hija, hermana o conocida" G-plus

“Asumí que YO soy así, YO doy más de lo que recibo y que hay personas que solo te usan cuando necesitan algo a su favor y después se olvidan que sos hija, hermana o conocida".

Aprendí que el otro es simplemente OTRO y que yo no puedo exigir que las cosas cambien, porque el otro es simplemente OTRO. Dejé de 'tratar de aprender' y simplemente acepté”, cerró Gianinna y agregó otro emoji con un contundente “basta ya”.