Duro descargo de Cinthia Fernández contra su padre luego de que Matías Defederico filtrara un chat con él

Cuando Matías Defederico expuso la conversación con el padre de Cinthia Fernández, en el que Jorge contaba que hacía tres años que no veía a sus tres nietas, obligó a la madre de las mellizas Bella y Charis (8) y Francesca Defederico (7) a hacer un fuerte descargo.

"Es de público conocimiento que yo me llevo mal con mi papá. Lo dije públicamente un montón de veces", arrancó aclarando Cinthia en una serie de posteos en Stories.

"Con mi papá teníamos un departamento. Era de mi papá, mi mamá y mío. Para resumirles cómo termina la historia: se separan ellos y en la puerta del banco me tenía que dar mi papá la parte que me correspondía a mí, pero se paró y me dijo: 'No te la voy a dar, vas a tener que aprender a esperar'. Ahí está el primer conflicto: no me devolvió plata que me correspondía y que yo había puesto", explicó el "primer conflicto".

Por otra parte, Cinthia contó que estuvo mucho tiempo sin dialogar con su padre a causa de los problemas que también le ocasionó su pareja, al punto que a su papá lo habrían despedido del trabajo como encargado de edificio sin indemnización con causa justa.

"Esta chica empezó a escribirles a periodistas, habló o salieron audios de ella en el programa de Carlos Monti. Les dijo que yo había abandonado a mi papá, habló cosas de mi mamá, intimidades de ellos como pareja que yo no las tengo que escuchar como hija, cosas muy dolorosas. (…)".

"Empezó a amenazar a mi mamá, a meterse con su identidad, la historia de mi vieja que es muy dolorosa, hablando de su madre adoptiva que ya no existe y que mi vieja no la conoció, y que hay un montón de cosas que ella no conoce de su propia historia", detalló.

Ahí, Cinthia recordó que cuando se separó de Matías Defederico su situación económica era muy mala, por lo cual le pidió a Jorge, su papá, que le devuelva el dinero "y la respuesta fue nefasta".

CINTHIA FERNÁNDEZ ARGUMENTÓ SU MALA RELACIÓN CON JORGE, SU PADRE

Luego, Cinthia precisó que su papá "tiene un montón de problemas de salud, es depresivo, y problemas por los cuales fue operado". Y agregó: "Más allá de todo lo que nos aguantamos, mi mamá y yo estuvimos con él cuidándolo cuando se enfermó. Sin embargo, él se seguía portando mal".

Más adelante, la panelista de Momento D contó que se apiadó de su papá al comienzo de la pandemia: "Empecé a preguntarme que si le agarraba Covid y le pasaba algo, que si era mi culpa por haberme pelado por dinero, qué se yo...No quería quedarme con cosas por decir".

En este contexto, Cinthia aseguró que su padre "es una persona que te insulta, te dice de todo y pretende que al otro día esté todo bien", y luego mostró conversaciones por WhatsApp con su papá le pedía ayuda, y no podía ver a sus nietas: "Le encanta dar lástima diciendo que yo le prohíbo ver a las nenas, pero eso no es cierto. Lo he invitado a cumpleaños, clases de equitación y demás. Me habrá dejado plantada diez veces".

"Intenté recomponer y perdonar, pero sentía que siempre me mangueaban plata, que todo era un problema. Uno siente culpa a veces. Es muy difícil. Es una persona que claramente no está bien", concluyó Cinthia Fernández.