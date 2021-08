Durísimo análisis de Cinthia Fernández al ver la cumbia de Luciana Salazar en La Academia: "Es sorda, siempre involuciona"

Siendo una de las artistas que más se lució en los Bailando, Cinthia Fernández analizó sin piedad la cumbia que bailó Luciana Salazar en La Academia, junto a Jorgito Moliniers. "Es sorda", resumió la panelista de LAM, lista para volver a ver la performance.

Atenta a todos los detalles, Cinthia retomó la palabra y fue a fondo. "A Karina la Princesita le arruinaron el tema", comentó, al advertir los desprolijos cortes musicales. Luego se centró en Salazar: "Es sorda, sorda, sorda. En la parte que hizo el enlace, le sobró tiempo. Hacía el parabrisas. La silla es vintage, la cartera es vintage”.

Sosteniendo que el baile no es el fuerte de Luciana, la panelista agregó: "En esta (coreografía) se movió bastante a diferencia de otras galas, pero es sorda. Para mí siempre involuciona. La sordera no tiene arreglo. Cuando digo sorda, aclaro que es un término de baile, que no va a tempo... No tiene oído musical. Yo le hubiera puesto un 4".

"Es sorda. Para mí siempre involuciona. La sordera no tiene arreglo. Cuando digo sorda, aclaro que es un término de baile, que no va a tempo. Yo le hubiera puesto un 4". G-plus

La semana que viene Cinthia Fernández se sumará a La Academia en la salsa de a tres, de la mano de Lizardo Ponce y Josefina. ¿Se cruzará con Luli?