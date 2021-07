Durísima reacción de la ex italiana de Daniel Osvaldo por su noviazgo con Gianinna Maradona : "Se metió en una historia que le va a hacer mucho mal"

El posteo de @ciudad_magazine en Instagram con las imágenes del blanqueo del romance de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona recorrieron el mundo, y llegaron a los ojos de Elena Braccini, la italiana con quien el futbolista retirado fue padre de Victoria (12) y María Helena (9). Y la reacción de la modelo fue una mezcla de bronca y pena, tal como reconoció en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

“El posteo me pareció tan ridículo y me dio tanta vergüenza… Pero me dio pena por la chica con la que está”, arrancó Elena, en referencia a Gianinna Maradona. Ahí, reflexionó sobre la hija menor de Claudia Villafañe: “Yo creo que Gianinna Maradona está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó, estamos muy tristes porque en Italia admiramos y siempre seguimos a Diego. Hablé con Maradona por teléfono tres veces cuando estaba en Roma, y para nosotros es un ídolo”.

“Pero me da tristeza y pena porque creo que se fue a meter en una historia que le va a hacer muy mal. No entiendo por qué. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente. No entiendo cómo no piensa…”, continuó.

Al final, Elena Braccini describió el polémico accionar de Daniel Osvaldo, a quien acusó de adeudar cuatro años de cuota alimentaria, y le lanzó una suerte de advertencia en clave sorora a Gianinna Maradona: “Yo siento que Daniel se aprovecha de la debilidad de las mujeres. Hace siempre lo mismo. Conmigo al principio fue especial, el príncipe azul… y dije ‘si es tan bueno con los hijos de mis amigas va a ser un buen padre’. Al principio es así, y después es como saben todos, porque no soy la única. La primera fue Ana Oertlinger, después yo, luego Jimena Barón…”.