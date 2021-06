Durísima definición de Charlotte Caniggia sobre Pampita, enojadísima con la jurado de La Academia: "Es una falsa y punto"

A mediados del año pasado, Charlotte Caniggia tuvo un paso fugaz por el panel de Pampita Online, tras protagonizar un incómodo cruce con Yanina Latorre.

Ese episodio no solo marcó el fin de la presencia de Charlotte en el programa de Pampita sino el quiebre de la buena onda entre las famosas, que se volvieron a encontrar en La Academia y se sacaron chispas.

Horas antes de salir a la pista de Marcelo Tinelli, y tras criticar a la jurado en redes por su devolución, Charlotte le dio una nota a La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine, que se emite de lunes a viernes a las 19 horas, y definió durísimo a Pampita, con quien está en pie de guerra mediático.

"Ojalá que cuando venga acá (a La Academia) nos diga las cosas que dice por Instagram", la desafío Carolina. Del otro lado de la pantalla estaba la hija de Mariana Nannis quien le respondió sin filtro.

"Es una falsa y punto. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso". G-plus

"Yo fui al programa de Pampita con la mejor, de repente aparece Yanina Latorre porque le iban a hacer una nota. Entonces, le dije a Pampita, en el corte, 'por favor, no me enfrentes con ella'. Yo ya veía cómo venía el tema. Pero empieza el programa y Pampita pregunta '¿Yanina qué te parece Charlotte como panelista?'. O sea, yo le pedí por favor a Pampita detrás de cámara que no me enfrente con ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me enfrentó con ella", comenzó diciendo la joven, molesta.

"Yo no creo que ella sea boluda ella, por algo hizo esto. Hay gente a la que no le importa nada por el rating. Hay gente que es así. Me chupa un huev... Pampita". G-plus

Luego arremetió sin dudar: "Es una falsa y punto. Eso no se hace. Si yo le pido que me cuides... Hay cosas que no se hacen. Esto es tener códigos, porque si vos querés cuidar a una figura y que se quede en tu programa, no hagas eso".

Más sobre este tema Feroz cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia tras sus duros posteos en redes: "Sos una maleducada y una irrespetuosa"

Dando por terminado el descargo, Charlotte Caniggia redondeó su filoso concepto sobre Pampita con exabrupto incluido: "Yo no creo que ella sea boluda ella, por algo hizo esto. Hay gente a la que no le importa nada por el rating. Hay gente que es así. Me chupa un huevo Pampita, lo que opine, pero estas cosas no se hacen".