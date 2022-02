Dura reflexión de Marcela Tauro tras la trágica muerte de Gustavo Martínez: "No vi a nadie llorando"

Marcela Tauro compartió una fuerte reflexión en Intrusos, al analizar junto a Virginia Gallardo, la trágica muerte de Gustavo Martínez.

"Me llamó la atención que no vi a nadie llorar", dijo la panelista, movilizada con el fatal desenlace de la vida de la expareja de Ricardo Fort, tutor de sus hijos Martita y Felipe.

En ese marco, Virginia Gallardo, quien conoció a Gustavo cuando fue novia de Fort, opinó de la visceral reacción de Felipe Fort, a horas de la muerte de Martínez.

"Nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre con ellos (Martita y Felipe). Hoy, con todo lo que se está diciendo públicamente, se pueden entender otras cosas. Pero él dio su vida por esos chicos", dijo Virginia.

"Entiendo el momento que pueden estar pasando los chicos, pero cuando esto baje, van a poder recapacitar", agregó.

Reparando el los duros posteos del adolescente contra Gustavo, Gallardo continuó: "Leyendo las historias de Felipe, él está poniendo el foco en ellos. Sin entender que existía otra persona y otra realidad. Y evidentemente no pudo con su vida".

Analizando los hechos y siguiendo la mirada de Virginia, Tauro expresó: "Se ve que le provocó enojo la situación. Creo que, a lo mejor, está bueno que lo exteriorice".

Y sentenció con firmeza: "Sí me llama la atención, por toda la gente que vimos, porque a mí me dan ganas de llorar, conociéndolo poco a Gustavo, es que no vi a nadie llorar".

LA MUERTE DE GUSTAVO MARTÍNEZ, EXPAREJA DE RICARDO FORT

"Gustavo Martínez cayó de un piso 21. Esto fue descubierto por el personal de seguridad del edificio en un patio interno, de la parte delantera del complejo", informó Sebastián Domenech desde el lugar del hecho para Arriba argentinos.

"En principio la carátula es averiguación de las causales de muerte. Se habría arrojado al vacío, pero hay que decirlo en potencial... Hay que averiguar el escenario. Si se arrojó o cayó. El término de suicidio tiene bastante volumen y tiene bastante coherencia con lo que están viendo ahora los investigadores”, agregó el periodista.

Si estás atravesando una crisis emocional o estás preocupado por un familiar o amigo en esta situación podés encontrar ayuda. Centro de Asistencia al suicida: 135 desde Capital y Gran Buenos Aires. (011) 5275-1135 desde todo el territorio nacional.