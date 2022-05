Dura crítica en La jaula de la moda al look "Marge Simpson" de Flor de la Ve: "Parece una señora paqueta"

La semana pasada, Flor de la Ve cerró la semana en Intrusos luciendo un traje con saco y pollera que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales por la similitud al que utilizó Marge Simpson en un episodio de la temporada siete.

En Escenas de la lucha de clases en Springfield (Scenes from the Class Struggle in Springfield), Marge encuentra en una liquidación, un traje de Coco Chanel muy parecido al que utilizo Jackie Kennedy el día en que asesinaron al ex presidente de los EEUU John F. Kennedy.

En La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Mariano Caprarola alabó el look, que la conductora compartió en las redes, haciéndose eco de las bromas. “A ver, no sé los nombres de Los Simpson pero me parece que lo da todo en el momento de presentarse. Aros espléndidos, collar espléndido”, dijo el asesor.

Más sobre este tema La Jaula de la Moda vuelve con todo a Ciudad Magazine: los detalles del regreso

GINETTE REYNAL DESTROZÓ EL LOOK “SIMPSON” DE FLOR DE LA VE EN iNTRUSOS

Pese a la actitud de Caprarola, Ginette Reynal no fue tan benévola sobre el traje de Flor de la Ve. “Me parece que ella tiene siempre unos looks muy fuertes, muy jugados, tiene mucha personalidad, y esto es como que la puso en un lugar de señora paqueta de collar de perlas que no me divierte”, aseguró.

“Pasamos de la Kardashian, que se vistió como Marilyn Monroe a Flor, que demostró que, o son hermanas separadas al nacer o que la quiso homenajear a Marge”, agregó, por su parte, Fabián Medina Flores. “Me fascina todo lo que tiene que ver con los dibujitos, yo lo haría”, dijo Barby Franco.

“Creo que acá da para un informe especial, y acá Flor tiene una hermana: Marge, que es más atrevida que ella, porque Flor acá la usa con una falda lápiz y ahí Marge coquetea con una mini. Ni Jackie (Kennedy) Onassis se animó a tanto”, aseguró Medina Flores, sobre la historia que rodea el traje rosado.