Dura acusación de Camila a Romina de Gran Hermano 2022: "Me dijo 'enferma' y 'gorda'"

La salida de Camila de la casa de Gran Hermano 2022 hizo que se sincere sobre los malos momentos que pasó dentro de la casa. Así apuntó hacia Romina e hizo una fuerte acusación. Todo comenzó en LAM con una discusión con Viviana Colmenero.

“Tu juego en Gran Hermano, con respecto a Romina, fue victimizarte”, se despachó la ganadora del reality en su rol de “angelita”. “No, estás equivocada”, se defendió la rubia. “Todo el tiempo te victimizabas y te apañabas en Alfa”, la cruzó.

“Vos estuviste en la casa de Gran Hermano, lo viviste. Te acordás que no es lo que muestran. Lo que se vive no es lo que muestran. Yo nunca en mi vida me quise victimizar”, se defendió Camila.

CAMILA APUNTÓ CON TODO CONTRA ROMINA DE GRAN HERMANO 2022

En ese momento, la panelista se diferenció. “Puede ser una percepción, pero al mismo tiempo, lo evidente no se puede ocultar”, lanzó y allí la melliza puntualizó lo que más le molestó.

“¿No viste cuando me trató mal cuando me dijo ‘gorda’, ‘enferma’? Yo tuve problemas de alimentación”, se despachó.

“El video que mostraron el domingo fue del jueves y desde ese día, viernes, sábado y domingo, me trataron súper mal”, aseguró.