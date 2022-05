Dulce respuesta de Flor Vigna cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de Luciano Castro: "Me enseña a disfrutar"

Flor Vigna, muy enamorada de Luciano Castro, dio dulces detalles sobre su noviazgo.

La expareja de Nico Occhiato, con quien conduce El Último Pasajero, respondió con dulzura qué es lo que más le gusta de él.

La cantante describió muy cariñosa a su novio y se mostró muy agradecida por tenerlo en su vida.

TIERNO MENSAJE DE FLOR VIGNA SOBRE LUCIANO CASTRO

"¿Qué es lo que más te gusta de Lucho?", le preguntaron.

"Su juego. Puedo volar a cualquier lado con él. Me enseña mucho a disfrutar y a animarme. Me hace reír a carcajadas y me da paz con la mirada", respondió Flor, muy tierna, a través de sus stories de Instagram.

¡A full!