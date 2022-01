El dulce relato de Mica Vicicionte en MasterChef sobre cómo vive el embarazo con Fabián Cubero: "Mi bebé me patea un montón"

Desde que anunció que espera a su primer hijo junto a Fabián "Poroto" Cubero, a quien llamarán Luca, Mica Viciconte comparte con sus seguidores su día a día en plena dulce espera. Y en medio de su ida y vuelta con Santiago del Moro en MasterChef Celebrity 3, la participante enterneció con su relato.

“¿Cómo viene Luquita?”, indagó el conductor del ciclo te Telefe. A lo que Viciconte respondió tocándose la pancita y con una sonrisa plasmada en el rostro: “Re bien. Me hice la eco ayer y está todo perfecto. Él está ahí y grande”.

“Me patea un montón. ¡Mal! Es re loco porque decís ‘tengo a alguien acá’, agregó, visiblemente movilizada por esta nueva etapa en su vida. Y Del Moro – que con María José Sánchez, esperan con emoción la llegada de su tercera hija, hermana de Catalina y Amanda- cerró: “Nosotros estamos parecidos de tiempo y a la noche patea suerte”.

Foto: Instagram

LA CONFESIÓN DE MICA VICICONTE SOBRE CÓMO VIVE LOS CAMBIOS DE SU EMBARAZO

Sin ocultar todos los momentos difíciles que le tocó sobrevellar desde que quedó embarazada, Mica se confesó en una profunda nota con la revista Caras: “Me hice un estudio que, no voy a mentir, no dio ciento por ciento bien. Había una posibilidad de que, si no llegaba el embarazo, tener que hacer un tratamiento. Eso me estresó”, comenzó diciendo.

“Ahora me siento bien, pero la pasé horrible en los tres primeros meses. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba”, agregó, sin ocultar su emoción por este sueño.

E indagada por sus emociones, cerró: “Es tremendo. Soy una persona bastante fuerte o lo era, porque ya no sé ni quién soy. Hoy me la paso llorando. Todo me afecta y estoy muy sensible. A veces, no sé ni por qué lloro. Espero que cuando pase esto vuelva mi personalidad”.