Las vidas de Rodrigo de la Serna (42) y Ludmila Romero (23) cambiaron para siempre con la llegada de Olivia, la primera hija de la pareja. Y feliz con los cambios en su vida desde la llegada de la nueva integrante, la mujer del actor (que ya es padre de Miranda, de 17, fruto de su anterior relación con la actriz Érica Rivas) compartió con sus seguidores una dulce reflexión.

"Hace un mes llegó Olivia. Oli es alegría. Cada gesto que tiene es hermoso. Verla sonreir ya me llena el día de felicidad. Oli es mucha paz. Desde que está con nosotros la casa se llenó de armonía y de tranquilidad", comenzó diciendo la flamante madre en Instagram, junto a una postal de ella acostada con su beba durmiendo encima.

"Esta cosita chiquita me enseña cada día a ser mejor persona y sobre todo a ser más y más feliz. Estoy agradecida por tanto milagro". G-plus

"Oli resignifica cada cosa chiquita. Las mañanas son más lindas, los paseos son más divertidos, irse a dormir tiene más sentido. Oli es amor. Cuando la abrazo fuerte, me hace sentir que no necesito más nada. Oli es futuro. Me hace proyectar una vida más linda. Y sentir que pase lo que pase, nunca voy a estar a sola", agregó.

"cerró junto a unos emojis de corazoncitos y el estallido de likes de los usuarios.