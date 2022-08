El desconsolado llanto de Carmen, la exempleada de Wanda Nara, al aire: "Estos días fueron muy bravos"

A 24 horas de su regreso a la Argentina desde Italia, Carmen, la exempleada de Wanda Nara, rompió el silencio en su primera nota televisiva en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), y no contuvo la angustia, ni el llanto.

"Estoy nerviosa", le dijo la señora a Carmen Barbieri, lista para dar detalles de la conflictiva desvinculación laboral con la familia Icardi Nara.

Al ver la angustia de Carmen, la conductora se sentó a su lado y la contuvo: "No, mi amor. De entrada, no, me hacés llorar a mí. Has pasado muchas cosas. La vida no es color de rosas. Sos linda mujer".

"Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele. El tiempo no pasaba más". G-plus

Sumergida en llanto, la exmpleada de Wanda y Mauro expresó: "Estos últimos días fueron muy bravos. Después de que salió todo en la tele, fue todo muy bravos hasta que llegué al aeropuerto. El tiempo no pasaba más".

CARMEN ACUSÓ A WANDA NARA DE NO PAGARLE EL SUELDO

La semana pasada, cuando Wanda Nara estaba en la Argentina, salió a la luz el desesperado pedido de Carmen. La señora quería volver a la Argentina, tras quedar varada en Milán, en la casa de campo de la empresaria e Icardi, por falta de documentos y falta de dinero.

"Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio", dijo la señora, apenada.