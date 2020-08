Drástica decisión de Jimena Barón, tras alejarse de Daniel Osvaldo: cerró su Instagram

El 13 de julio Jimena Barón desapareció de Instagram, luego de hacer un posteo en la casa de Daniel Osvaldo por el cual fue cuestionada por su delgadez. Desde entonces, la actriz y cantante no volvió a hacer publicaciones en su muro ni en sus historia, siendo que su presencia en la red social siempre fue muy activa.

En ese marco, Jimena fue encontrada en la calle por la revista Paparazzi y dejó entrever que la relación con el papá de Momo ya no es tan fluida como fue durante el tiempo que convivieron en la cuarentena.

Jimena Barón tomó la drástica decisión de cerrar su Instagram, espacio en el que cuenta con más de 6 millones de seguidores. ¿Será definitivo? G-plus

"¿Algún problema familiar?", le preguntó Carlos González. Y ella, tras decir que no quería hablar, contestó: "No". Sin embargo hubo repregunta: "¿Y con Daniel? ¿Tiene lío en su club (Banfield)". "Nada para decir... No tengo idea. No hablé. No hay ningún lío, a veces es lo que arman, pero por suerte no hay ningún lío", señaló Jimena.

Sin ánimo de dar notas, ni exhibir su vida en las redes sociales, este sábado Barón tomó la drástica decisión de cerrar su Instagram, espacio en el que cuenta con más de 6 millones de seguidores.

La encargada de visibilizar el accionar 2.0 de Jimena Barón fue Vicky Braier, panelista de Bendita que en su momento contó que la artista había dejado la casa de Daniel Osvaldo tras protagonizar una discusión.

¿Será temporal o definitivo? El tiempo lo dirá...